Nel giorno del commiato del grande juary, vogliamo fare un ritratto di Nicola Gravina, l’uomo dietro l’iconico "inganno aereo" che portò il brasiliano dal Messico all’Irpinia.

Gravina si è da tempo ritirato a vita privata a Guadalajara, lontano dai riflettori e dal frenetico mondo del calciomercato internazionale.

Nato in Brasile il 6 dicembre del 1935 da padre italiano e madre colombiana, l’ex agente, oggi novantenne, rappresenta una figura storica e affascinante del calcio panamericano, legata a doppio filo tanto alla Serie A degli anni Ottanta quanto al campionato messicano.

Prima di vestire i panni di uno dei più influenti intermediari sportivi del Centro America, Gravina aveva costruito una solida carriera da calciatore professionista.

Trasferitosi negli anni Sessanta in Messico, si impose come attaccante e centrocampista di qualità, conquistando un titolo nazionale con il Club Deportivo Oro di Guadalajara e indossando, tra le altre, le maglie prestigiose di UNAM Pumas, Necaxa e Ciudad Madero.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, scelse di stabilirsi definitivamente in terra messicana, trasformando la propria rete di contatti internazionali in una fiorente attività da procuratore.

Fu proprio nel 1980, mentre curava gli interessi di Juary, all'epoca stella dei Tecos dell'Università Autonoma di Guadalajara, che architettò il celebre trasferimento all'Avellino, mantenendo il segreto sulla destinazione fino a quando l'aereo non fu ormai in volo verso l'Europa.

Il suo ruolo di ponte tra il Sudamerica e il Messico si rivelò decisivo anche per l'approdo nella Liga MX di autentiche leggende del calcio brasiliano, tra cui Cabinho, Ricardo "Tuca" Ferretti, Nílton Batata e Antônio Carlos Santos.

Con il passare dei decenni e l'avvento del calcio moderno regolamentato da nuovi albi internazionali, Gravina ha progressivamente diradato i propri impegni professionali fino al definitivo ritiro dalle scene mediatiche.

Rimasto a vivere a Guadalajara, non rilascia dichiarazioni pubbliche da molti anni, lasciando che il ricordo di quella stagione irripetibile del calciomercato resti affidato agli aneddoti raccontati nel tempo dallo stesso Juary.