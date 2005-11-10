Ci sono storie di calcio che non si misurano soltanto con i tabellini o con le classifiche, ma con i battiti del cuore di un intero popolo, l’avventura di Juary Jorge dos Santos Filho ad Avellino, dal 1980 al 1982, appartiene di diritto a quella categoria romantica di un calcio che non c’è più.

Perché il funambolo cresciuto nel Santos di Pelé in Irpinia non è stato soltanto il primo straniero della storia biancoverde dopo la riapertura delle frontiere: è stato un fratello adottivo, un simbolo di gioia pura proprio nei giorni più bui.

Destinazione ignota e lo stupore del "Commendatore"

Tutto comincia nell’estate del 1980, con un retroscena che sembra uscito da una commedia all'italiana. Quando sale sull’aereo dal Brasile, Juary è convinto che la sua destinazione sia la Roma, solo ad alta quota, dopo qualche bicchiere di vino per smorzare la tensione, il suo procuratore Nicola Gravina gli svela la verità:

"Non andiamo nella Capitale, ma ad Avellino".

La reazione del giovane attaccante è istintiva:

"E dove cavolo è? Io non ci vado".

La risposta dell'agente è passata alla storia:

"Sai volare? Perché qui a bordo non abbiamo paracadute".

L’impatto con il Avellino non è meno cinematografico, ad accoglierlo c’è il vulcanico presidente Antonio Sibilia, che osservando quel ragazzo minuto, dal viso ancora adolescente e con un paio di calzoni larghi, sgrana gli occhi e si rivolge al tecnico Luís Vinício sentenziando in dialetto:

"Ma chi m'hai portato, 'o creaturo?" (il bambino).

Eppure bastano poche settimane perché il "Commendatore" perda letteralmente la testa per lui, trattandolo come un figlio e coccolandolo dopo ogni prodezza.

Il ballo della bandierina e la notte del 23 novembre

In campo Juary è una scheggia impazzita, ogni volta che gonfia la rete, parte in sprint verso l’angolo del campo e inizia a danzare a passo di samba intorno alla bandierina.

Un rituale nato quasi per gioco in Brasile, frutto di una scommessa con un telecronista amico, che ad Avellino diventa un rito collettivo capace di mandare in visibilio i tifosi.

Ma il vero patto di sangue tra Juary e l’Irpinia si firma domenica 23 novembre 1980, nel pomeriggio l’Avellino travolge l’Ascoli per 4-2 e il brasiliano incanta il Partenio con una doppietta da urlo, la festa, però, dura poche ore.

Alle 19:34, mentre Juary si sta preparando per andare a cena a casa del compagno di squadra Stefano Tacconi, la terra trema con una violenza devastante, il brasiliano fugge in strada in pigiama, travolto dal terrore di un terremoto che devasta l’Irpinia.

Nei giorni seguenti, mentre molti gli suggeriscono di prendere il primo volo per tornare al sicuro in Brasile, Juary stupisce tutti. Resta lì. Dorme nelle tende allestite intorno allo stadio, aiuta i soccorritori a distribuire viveri e coperte, regala sorrisi a chi ha perso tutto.

Un gesto di umanità straordinaria che culmina nel 1981 con l’incisione di un 45 giri dal titolo "Sarà così", i cui proventi vengono interamente devoluti alla ricostruzione della città.

L’idolo dei bambini

In quei due anni, chiusi con 13 reti pesantissime e due storiche salvezze in Serie A, Juary vive la città senza filtri, abita proprio di fronte a una scuola elementare e ogni mattina, prima di andare all’allenamento, si ferma a firmare autografi e a palleggiare con i ragazzini.

Celebre resta l’episodio vissuto al termine di una sfida contro l’Udinese, dopo aver deciso il match con una doppietta, nota un bambino in lacrime sugli spalti, gli si avvicina e gli regala la sua maglia intrisa di sudore.

Quando nel 1982 le strade si separano per il passaggio all'Inter, l’Irpinia lo saluta con le lacrime agli occhi. Perché ad Avellino il calcio ha visto passare tanti campioni, ma nessuno ha mai saputo trasformare tre giri intorno a una bandierina in una carezza così profonda per l’anima di una città.

L'ultimo ballo e il dolore del Brasile

Quel sorriso contagioso si è spento per sempre nella serata di giovedì 26 novembre 2026, Juary è morto all'età di 67 anni all'ospedale Santa Casa di Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, dove era ricoverato da circa un mese a seguito di un delicato intervento chirurgico. A stroncarlo è stato un infarto improvviso, arrivato al termine di una lunga battaglia contro una forma tumorale alla colonna vertebrale e alla prostata, aggravata negli ultimi anni dalla depressione.

In Brasile la notizia ha suscitato profonda commozione. A dare il primo, doloroso annuncio sono stati il Santos, il club che lo aveva lanciato tra i leggendari "Meninos da Vila" sotto l'ala protettiva di Pelé e dove resta il 23° marcatore all-time con 101 gol, e l'Associação Atlética Caldense, sua ultima squadra da giocatore.

I principali media brasiliani, a partire da Globo Esporte, gli hanno tributato lunghi omaggi celebrandone la leggerezza artistica, le 29 reti che valsero il titolo Paulista del 1978 e l'impresa europea del 1987 con il Porto, un coro unanime di affetto che dal Sud America rimbalza fino all'Irpinia, perché ad Avellino il calcio ha visto passare tanti campioni, ma nessuno ha mai saputo trasformare tre giri intorno a una bandierina in una carezza così profonda per l’anima di una città.