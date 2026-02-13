Neymar segue Atletico Madrid-Barcellona da lontano: "Impossibile giocare al Metropolitano"

Anche lontano dai riflettori europei, Neymar continua a far parlare di sé. L’attaccante brasiliano, oggi al Santos e da poco rientrato dopo l’infortunio al ginocchio, ha seguito con attenzione la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, terminata con un netto 4-0. A colpirlo, però, non è stato solo il risultato.

Durante la serata del Metropolitano, segnata anche da polemiche arbitrali e interventi del VAR, Neymar ha scelto i social per esprimere il proprio giudizio sul terreno di gioco. “Giocare a calcio su questo campo è quasi impossibile”, ha scritto senza mezzi termini, attirando immediatamente l’attenzione dei tifosi.

Un commento che trova riscontro in quanto visto in campo: diversi giocatori del Barcellona sono scivolati ripetutamente durante i 90 minuti, evidenziando le difficoltà di tenuta del manto erboso. Episodi che hanno inciso anche sullo sviluppo dell’azione, come in occasione del primo gol della gara, un’autorete di Eric Garcia: il suo retropassaggio ha preso un rimbalzo anomalo, beffando il portiere Joan Garcia.

Il tweet di Neymar ha riacceso il dibattito sulle condizioni dei campi nei grandi stadi europei. Da ex di Paris Saint-Germain e Barcellona, il brasiliano conosce bene certi palcoscenici. E, ancora una volta, non ha avuto paura di dirlo apertamente.