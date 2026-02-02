Ufficiale Abakar Sylla nuovo giocatore del Nantes, arriva dallo Strasburgo

Abakar Sylla è un nuovo rinforzo per il Nantes. "Il difensore approda al Nantes con la formula del prestito fino al termine della stagione, pronto a mettersi immediatamente a disposizione del club gialloverde per la seconda parte del campionato.

Già campione di Belgio nel 2023 con la maglia del Club Bruges, Abakar Sylla si è messo in luce in Alsazia grazie a un'ottima lettura del gioco e a una spiccata solidità nei duelli individuali. Il giovane centrale, 23 anni, arriva ai Canaris in cerca di maggiore spazio, portando con sé un bagaglio di esperienza già significativo in Ligue 1 e una serenità difensiva fondamentale per la gestione dei momenti caldi del match.

Per Sylla si apre così un nuovo capitolo della carriera professionale, questa volta tinto di giallo e di verde. La sua fisicità e il suo senso della posizione saranno risorse preziose per la retroguardia del Nantes nella corsa ai propri obiettivi stagionali. Benvenuto a Nantes, Abakar!", si legge sul sito ufficiale del club.