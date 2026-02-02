TMW
Nantes, rinforzo per la difesa: dallo Strasburgo arriva Abakar Sylla
Molto attivo fin dall'apertura delle trattative, il Nantes è pronto a ufficializzare l'innesto di Abakar Sylla (23 anni, 2 presenze stagionali). Secondo quanto da noi raccolto, il difensore centrale dello Strasburgo — seguito ormai da diverse settimane — si trasferirà ai Canaris con la formula del prestito.
L'operazione punta a rinforzare il cuore della difesa, reparto identificato dalla dirigenza come la priorità assoluta di questa sessione invernale.
