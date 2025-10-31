Abel Ferreira si commuove dopo la rimonta storica del Palmeiras: "È un sollievo immenso"

Visibilmente emozionato, Abel Ferreira non ha nascosto le lacrime dopo la qualificazione epica del Palmeiras alla finale della Copa Libertadores, conquistata con una vittoria per 4-0 contro la LDU Quito, che ha ribaltato il 3-0 dell’andata.

"Non riesco ancora a godermi le vittorie. Ogni giorno sento di dover dimostrare che merito il posto in cui sono. Non penso mai di non dover provare più nulla a nessuno, devo farlo quotidianamente", ha dichiarato il tecnico portoghese. "Non so se riuscirò a continuare a ottenere questo tipo di successi, perché il calcio è fatto di vittorie, sconfitte e pareggi. Forse per questo sono un cattivo perdente. Oggi provo solo un enorme sollievo. Vorrei poter abbracciare mia figlia, che è in Portogallo. La famiglia è tutto per me. Ho pianto, sto piangendo anche ora. Non mi piace mostrare la mia parte più fragile, ma è così: sollievo, puro sollievo".

Il tecnico ha anche parlato del suo futuro e della possibilità di rinnovare il contratto con il Verdão: "Non ho bisogno di firmare nulla, Leila (Pereira) sa cosa voglio. Sono rimasto ferito da alcune critiche dei tifosi. Se non ci saranno le condizioni giuste, non continuerò. Ho ricevuto contatti da altri club. Restare in Brasile è difficile, non per il Palmeiras, ma per la pressione mediatica. Tuttavia, guardando alla struttura del club, il Palmeiras è un’oasi. Non so se vinceremo ancora, ma amo lavorare con questi giocatori. Pensavo di restare cinque mesi, sono passati cinque anni. Mi piace essere qui".