LaLiga, Hugo Duro salva il Valencia in pieno recupero: 1-1 con il Siviglia al Mestalla

LaLiga, Hugo Duro salva il Valencia in pieno recupero: 1-1 con il Siviglia al Mestalla
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 18:26Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Finisce 1-1 al Mestalla tra Valencia e Siviglia, sfida che non regala sorrisi in ottica salvezza. Gli andalusi passano avanti nella ripresa grazie a un’autorete di Tárrega, arrivata dopo una rapida transizione orchestrata da Oso. Il Valencia, poco incisivo per larghi tratti e incapace di creare vere occasioni, reagisce solo nel finale.

Le sostituzioni danno nuova energia e, nel recupero, Hugo Duro trova il gol che evita la sconfitta. Il Siviglia aveva gestito bene difensivamente, concedendo poco, ma non è riuscito a difendere il vantaggio. Un punto che cambia poco per entrambe.

LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona 3-0
Valencia-Siviglia 1-1
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante

CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Betis 24*
6. Espanyol 24
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Elche 19*
10. Alavés 18*
11. Siviglia 17*
12. Real Sociedad 16*
13. Celta Vigo 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 14*
17. Osasuna 12
18. Girona 12*
19. Oviedo 10*
20. Levante 9

* una partita in più
** due partite in più

