Accostato anche all'Italia, Bernat rimane in Spagna e firma con l'Eibar
Ad oltre sei mesi dal suo svincolo dal Getafe, Juan Bernat (32) trova squadra in Segunda Division. E' di queste ore infatti la firma sino a fine stagione del terzino sinistro con l'Eibar.
L'esterno basso in carriera ha indossato le prestigiose maglie di Valencia, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Benfica, vestendo la casacca della nazionale iberica in undici occasioni.
Nell'ultimo mercato Bernat è stato oggetto di indiscrezioni che lo volevano vicino all'accordo con il Napoli.
