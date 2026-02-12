Brentford-Arsenal, le formazioni ufficiali: Gyokeres dal 1', Arteta recupera Saka e Odgaard
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Brentford-Arsenal, ultima partita prevista per la 26ma giornata di Premier League. Ci sono quattro cambi per i Gunners rispetto alla formazione che ha battuto il Sunderland per 4-0. Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Eze e Gyokeres entrano nell'undici titolare. C'è anche una buona notizia per Arteta: Bukayo Saka e Martin Odegaard tornano in panchina dopo i rispettivi infortuni.
Brentford (): Kelleher, Kayode, Ajer, Van Den Berg, Henry, Yarmoliuk, Janelt, Jensen, Lewis-Potter, Ouattara, Thiago.
A disposizione: Valdimarsson, Damsgaard, Hickey, Pinnock, Henderon, Collins, Donovan, Furo, Maxime Deyne.
Allenatore:
Arsenal (4-3-3): Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Madueke, Eze, Trossard, Gyokeres.
A disposizione: Arrizabalaga, White, Calafiori, Lewis-Skelly, Norgaard, Odegaard, Martinelli, Saka, Jesus.
Allenatore: Arteta.
La classifica
1. Arsenal 56 punti*
2. Manchester City 53
3. Aston Villa 50
4. Manchester United 45
5. Chelsea 44
6. Liverpool 42
7. Brentford 39*
8. Everton 37
9. Bournemouth 37
10. Newcastle 36
11. Sunderland 36
12. Fulham 34
13. Crystal Palace 32
14. Brighton 31
15. Leeds 30
16. Tottenham 29
17. Nottingham Forest 27
18. West Ham 24
19. Burnley 18
20. Wolverhampton 9
*una gara in meno