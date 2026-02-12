Mercato bloccato e in black list, ma l'Athletic dovrebbe scampare la sanzione della FIFA

L'Athletic Bilbao è stato inserito dalla FIFA nella lista dei divieti di tesseramento. Si tratta di un elenco che comprende i club di tutto il mondo che attualmente devono fare i conti con il blocco del mercato imposto dal massimo organismo calcistico mondiale. Questo, in teoria, obbligherebbe il club basco a non tesserare giocatori per le prossime tre finestre di mercato, ovvero fino a gennaio 2028. Eppure, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il problema sarebbe nato dai diritti legati a un calciatore e dovrebbe essere risolto nelle prossime ore. Così non penderebbe alcuna sanzione.

"La lista è una risorsa vitale per la comunità calcistica e dettaglia i club che affrontano divieti imposti dalla FIFA. Include società a cui è temporaneamente vietata la registrazione di nuovi giocatori a causa di diverse infrazioni, come controversie finanziarie o inadempienze normative", spiega l'entità della black list la FIFA. Gianni Infantino, il presidente, sostiene che questo strumento "contribuisce a garantire la trasparenza e il rispetto delle norme nello sport, permettendo alle parti interessate di restare informate su quali club non possano acquistare nuovi calciatori durante il periodo di divieto".

A cosa serve questa "punizione"? Per indurre i club inseriti nella lista nera a risolvere le difficoltà presenti. È accaduto anche a società che riportavano passivi piuttosto contenuti, come 5mila euro. Anche Maiorca e Rayo Vallecano sono stati inseriti in precedenza per piccole somme dovute, venendo rimossi non appena il debito è stato saldato.