Il City spera nello sgambetto, pressione sull'Arsenal. Ma Arteta: "Lo facciamo da 7 mesi..."

Il Manchester City pregusta l'accorcio reale a -3, per riaprire in modo considerevole la corsa alla Premier League. L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato così le scelte di formazione e la situazione degli infortunati prima della sfida contro il Brentford che chiuderà la 26ma giornata di Premier League: "Saliba out dai convocati? Non si sentiva bene, è malato, quindi è rimasto a casa". Sull'assenza di Kai Havertz invece: "Dopo la partita che abbiamo giocato contro il Sunderland ha avvertito un piccolo fastidio. Dobbiamo aspettare e vedere quanto tempo dovrà restare fuori".

Almeno un paio di buone notizie invece in casa Gunners, vista la presenza di Bukayo Saka e Martin Odegaard in panchina: "I tempi di recupero erano più o meno questi. Vedremo quanto potremo utilizzare Saka oggi. Per quanto riguarda Martin, è un'ottima notizia il fatto che sia tornato".

Sulla titolarità di Eberechi Eze: "Ha giocato molte partite e ha qualità tali da poter decidere il match contro qualsiasi avversario. Merita di giocare". Quanto alla pressione a fior di pelle per la corsa al titolo, Arteta invece ha minimizzato: "Lo facciamo da sette mesi ormai. Ci siamo abituati". Ultimo commento invece sull'avversario di questa sera, il Brentford settimo in classifica: "Lo hanno dimostrato per molte stagioni e meritano la posizione in cui si trovano".