Lookman non si toglie, sfida Yamal in coppa: Atletico Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali
Riecco la Coppa del Re, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone ospita il Barcellona di Hansi Flick nel primo dei due round che decideranno chi volerà alla finalissima il prossimo aprile. Per il super match di questa sera sono state diramate le formazioni ufficiali che vedono lato colchoneros i due ex Atalanta Ruggeri e Lookman in campo dal primo minuto, tandem offensivo invece composto da Griezmann e Julian Alvarez, mentre la zip di centrocampo con Llorente e Koke.
Lato blaugrana, l'enfant prodige Lamine Yamal guiderà un attacco composto da Olmo e Fermin Lopez a ruotare, con Ferran Torres da punta centrale. Scalando, Casadó e De Jong le due menti a centrocampo titolari con Cubarsi ed Eric Garcia a guidare la difesa. Szczesny in panchina, massima priorità al numero uno Joan García tra i pali.
Atlético Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.
A disposizione: Almada, Baena, Esquivel, N.Gonzalez, Lenglet, Le Normand, Mendoza, Oblak, Sorloth, Vargas.
Allenatore: Diego Simeone.
Barcellona (4-2-3-1): Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Olmo, Fermín; Ferran Torres.
A disposizione: Araujo, Bardghji, Bernal, Cancelo, Hernandez, Kochen, Lewandowski, Marques, G.Martin, Szczesny, Torrents.
Allenatore: Hansi Flick.