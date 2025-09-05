Ufficiale Acquisto in extremis per l'Altach: ecco in prestito il talento Adu dal Bayern Monaco II

Colpo in extremis per l'Altach, che nell’ultimo giorno di mercato austriaco ha annunciato l’ingaggio in prestito di Gibson Adu, promettente attaccante proveniente dalla seconda squadra del Bayern Monaco. Il 17enne talento tedesco ha già sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni a Rheindorf.

La carriera di Adu è iniziata nel Lerchenberg, per poi proseguire nel settore giovanile del Mainz. Successivamente è approdato all'Unterhaching, prima del trasferimento nell’estate 2024 al Bayern Monaco, che lo aveva girato nuovamente in prestito proprio all’Unterhaching. Nonostante la giovane età, il classe 2007 ha collezionato ben 18 presenze in 3. Liga, dimostrando personalità e continuità. Dopo un breve stop per infortunio, l’attaccante è ora pienamente ristabilito e pronto a vivere una nuova esperienza in Austria.

Il direttore sportivo dell'Altach, Philipp Netzer, ha accolto con entusiasmo il nuovo arrivo: "Con Gibson Adu inseriamo in rosa un giovane con qualità interessanti e già esperienze nel calcio professionistico. È un giocatore duttile, capace di ricoprire diversi ruoli offensivi, con una freschezza che può aiutarci. Non vogliamo mettergli addosso pressioni eccessive, ma siamo convinti che crescerà passo dopo passo e darà un contributo importante alla squadra".

Lo stesso Adu ha espresso grande entusiasmo per la nuova avventura: "Sono felice di essere qui, voglio inserirmi rapidamente, lavorare duro e conquistarmi spazio in Bundesliga. Credo che Altach sia il posto giusto per crescere e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".