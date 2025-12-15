Maresca: "Il mio sfogo? Non ho nulla da aggiungere, totalmente concentrato sul Chelsea"

"Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando mi sono unito al club perché molte persone non ci hanno sostenuto”. Enzo Maresca, dopo il 2-0 del suo Chelsea sull’Everton, ha fatto molto rumore con le sue dichiarazioni, che non ha voluto spiegare ulteriormente neanche nelle successive interviste.

Intervenuto su Sky Sport News, il tecnico italiano dei londinesi ha detto: "Ne ho già parlato. Non ho niente da aggiungere, siamo in un'epoca in cui tutti possono dire quello che pensano. Rispetto le opinioni delle persone, le vostre opinioni, ma non ho nulla da aggiungere.

Ne ho già parlato e sono stato abbastanza chiaro. Niente di più. Il mio obiettivo è la partita di domani e raggiungere la semifinale”.