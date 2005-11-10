L'acquisto di Pedri e i dubbi del Barça. Planes rivela: "Mi chiedevano perché 5 milioni per lui"

Oggi è uno dei simboli del centrocampo del Barcellona, ma il percorso di Pedri in blaugrana non è iniziato tra l'entusiasmo generale. Quando il club catalano decise di investire 5 milioni di euro per acquistarlo dal Las Palmas, il talento spagnolo aveva appena 16 anni e all'interno della società non tutti erano convinti dell'operazione.

A raccontarlo è Ramón Planes, ex dirigente del Barça tra il 2018 e il 2021, che in un'intervista a Zona Mixta ha svelato le difficoltà incontrate per portare a termine il trasferimento del giovane centrocampista: "Quando ero al Barcellona ho avuto molti problemi per riuscire a chiudere l'acquisto di Pedri. Molte persone all'interno del club non capivano questa operazione. Pagare cinque milioni per un giocatore di 16 anni che praticamente non aveva mai giocato in Segunda División sembrava una follia, soprattutto considerando che avevamo un settore giovanile di altissimo livello", ha spiegato Planes.

L'ex dirigente ha però chiarito che i dubbi non arrivavano dalla proprietà o dalla dirigenza principale: "Mi arrivavano messaggi sul telefono da persone che mi chiedevano perché stessi spendendo quei soldi. Io però ero convinto della scelta e alla fine hanno accettato". Una scommessa che il tempo ha trasformato in un successo assoluto. Dal suo arrivo nel 2019, Pedri è diventato un punto fermo del Barcellona, collezionando 255 presenze con 29 gol e 35 assist. "Il Barça ha una tradizione enorme nel formare centrocampisti e per molti acquistare Pedri sembrava una follia. Quando un giocatore si rivela forte, poi tutti dicono di essere stati loro a prenderlo", ha concluso Planes.