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LaLiga, poche emozioni tra Villarreal ed Elche: finisce 0-0

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 18:26Calcio estero
17.10.2026 18:26Calcio estero
Fonti preferite
Zero gol e pochissime occasioni, con le due squadre che non riescono a smuovere le rispettive classifiche nel massimo campionato spagnolo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di José María Díaz Acosta

Poche emozioni tra Villarreal ed Elche che hanno pareggiato per 0-0 nel match delle 16:15, valido per la nona giornata della Liga. Un risultato che lascia il Sottomarino Giallo a metà classifica a quota nove punti e che non permette all’esche di lasciare la zona rossa della classifica: gli ospiti sono ancora in diciottesima posizione ma con soli due punti in meno rispetto agli avversari, vista la classifica cortissima nel massimo campionato spagnolo.

Il programma della nona giornata

Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1

Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid 0-1
Villarreal - Elche
Betis - Barcellona
Valencia - Athletic Bilbao

Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander
Celta Vigo - Alavés
Malaga - Real Sociedad
Real Madrid - Siviglia

Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano

CLASSIFICA
1. Barcellona 24
2. Atletico Madrid 22
3. Betis 19
4. Real Madrid 18
5. Siviglia 14
6. Real Sociedad 13
7. Alavés 11
8. Deportivo La Coruña 11
9. Celta Vigo 8
10. Villarreal 9
11. Athletic Bilbao 8
12. Espanyol 8
13. Rayo Vallecano 8
14. Getafe 8
15. Racing Santander 8
16. Osasuna 8
17. Levante 7
18. Elche 7
19. Valencia 5
20. Malaga 4

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