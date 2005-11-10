Laporta attacca il Real Madrid: "Vuole distruggere tutto, per fortuna Tebas combatte"

Joan Laporta non si è tirato indietro nel nuovo capitolo dello scontro che sta coinvolgendo il Real Madrid e Javier Tebas. Il presidente del Barcellona, intervenuto ai media durante il suo arrivo alla cena delle dirigenze prima della sfida contro il Betis alla Cartuja, ha preso posizione in difesa del numero uno della Liga dopo le recenti tensioni con il club blanco.

Il riferimento è alle dichiarazioni di Tebas su Real Madrid TV, che hanno provocato la dura reazione della società madrilena. Laporta ha criticato apertamente l'atteggiamento del Real Madrid, accusandolo di alimentare un clima di conflitto con tutte le istituzioni calcistiche spagnole: "Per fortuna il presidente della Liga ha esperienza in queste situazioni e ha il giusto criterio per affrontare questi attacchi del Madrid. Il Real Madrid non è contento di nessuno e sembra voler distruggere tutto. Tebas è abituato a queste battaglie e può rispondere a comportamenti che non sono adeguati per un club della Liga", ha dichiarato il numero uno blaugrana.

Laporta ha poi rincarato la dose: "Stanno attaccando tutti: la Liga, il Comitato Arbitrale, la Federazione. Cercano mille scuse perché non riescono ad accettare la situazione in cui si trovano, una situazione che deriva dalle loro stesse decisioni. Vogliono rompere tutto ciò che possono". Il presidente del Barça ha però precisato: "Mi importa poco di quello che fa il Real Madrid finché non riguarda il Barcellona".