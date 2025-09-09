Ufficiale Addio al Nantes per il difensore Duverne. Passa in prestito fino a giugno al Gent

Nelle scorse ore il Nantes ha completato una cessione all'estero. Ha infatti lasciato a titolo definitivo la squadra di Ligue 1 il difensore Jean-Kevin Duverne (28 anni), acquistato in prestito dai belgi del Gent.

Si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club di Jupiler League: "Il KAA Gent ha concluso la sua sessione estiva di calciomercato con l'arrivo di Jean-Kévin Duverne. Il nazionale haitiano arriva in prestito dal club della Premier League francese FC Nantes fino al termine della stagione. Il difensore 28enne si è formato all'RC Lens, dove ha debuttato in prima squadra in giovane età. Con il Lens, che allora militava in Ligue 2, ha disputato più di 100 partite. Dal Lens, si è trasferito allo Stade Bréstois, dove ha giocato regolarmente per quattro stagioni. Oltre 140 partite nella massima serie francese, indossando anche la fascia di capitano per un certo periodo. A Brest, Jean-Kévin ha anche dimostrato la sua versatilità. Duverne è un difensore centrale destro, ma ha giocato regolarmente sulla fascia sinistra e potrebbe giocare anche come terzino destro. L'FC Nantes ha ingaggiato il nazionale haitiano, che vanta 10 presenze, nel 2023. A gennaio di quest'anno, Duverne è stato ceduto in prestito al KV Kortrijk. Ha avuto un impatto immediato, segnando 4 gol e fornendo 2 assist in 13 partite".

L'allenatore Ivan Leko ha così commentato il trasferimento: "Duverne è un giocatore che unisce velocità e forza. La scorsa stagione ha dimostrato di poter essere importante anche come difensore, con gol e assist. La sua esperienza, anche in Belgio, è un vantaggio".