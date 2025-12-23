Neymar operato al ginocchio: intervento riuscito, ecco i tempi di recupero. Obiettivo Mondiale

La rincorsa di Neymar verso il prossimo Mondiale passa ancora una volta dalla sala operatoria. L’attaccante brasiliano, che sogna di prendere parte alla sua quarta Coppa del Mondo, è stato sottoposto lunedì a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro per risolvere un dolore persistente che lo accompagnava da settimane. Un passaggio inevitabile, a poco più di sei mesi dall’appuntamento iridato del 2026.

L’operazione è stata eseguita dal dottor Rodrigo Lasmar, medico della Nazionale brasiliana, che conosce bene Neymar avendolo già operato con successo in passato ai metatarsi. Questa volta si è trattato di “un’artroscopia per trattare una lesione del menisco mediale”, come comunicato ufficialmente dal Santos, il club in cui il fuoriclasse è tornato per rilanciarsi dopo le ultime stagioni travagliate.

Nel comunicato diffuso dal Peixe si legge che “l’operazione è riuscita e l’atleta sta bene”, con Neymar che lascerà l’ospedale già nel pomeriggio per iniziare immediatamente il percorso di riabilitazione, seguito dal suo fisioterapista Rafael Martini. I tempi di recupero stimati parlano di uno stop che dovrebbe protrarsi almeno fino all’inizio di febbraio.

Nonostante l’ennesimo contrattempo fisico, il progetto resta chiaro: Neymar dovrebbe prolungare il suo accordo con il Santos per altri sei mesi, una scelta strategica per garantirsi continuità, minuti e condizione in vista del Coppa del Mondo FIFA 2026. L’obiettivo è uno solo: arrivare integro all’ultimo grande palcoscenico della sua carriera e provare a chiudere il cerchio con la maglia del Brasile.