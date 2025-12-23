Vinicius, ombre sul futuro al Real Madrid: dubbi sul rinnovo e rapporto freddo con l’ambiente

La stagione di Vinicius Junior al Real Madrid procede tra luci e ombre. I numeri raccontano di 6 gol e 9 assist in 30 presenze complessive, un bottino tutt’altro che trascurabile. Eppure, a Madrid, la sensazione è che il talento brasiliano possa - e debba - incidere di più, soprattutto alla luce delle aspettative che lo accompagnano ormai da diverse stagioni.

Sul rendimento pesa anche un contesto non semplicissimo. Vinicius non sarebbe del tutto allineato allo stile di gestione di Xabi Alonso, e il tema contrattuale rischia di diventare centrale nei prossimi mesi. Il suo accordo scade a giugno 2027, ma il giocatore ha già fatto sapere di voler discutere un rinnovo con un adeguamento economico importante, ritenuto però elevato dalla dirigenza.

A fare il punto sulla situazione è stato El Chiringuito, secondo cui l’esterno brasiliano starebbe vivendo una fase di riflessione profonda. “Per la prima volta sente che una parte dei tifosi del Real Madrid non lo supporta”, è stato spiegato nel corso della trasmissione, sottolineando un rapporto con l’ambiente che non sarebbe più così saldo come in passato.

L’arrivo e l’immediata centralità di Kylian Mbappé, diventato rapidamente il volto e il leader tecnico della squadra, ha inevitabilmente spostato gerarchie e attenzioni. Vinicius, da un anno e qualche mese meno al centro del progetto e sotto una pressione crescente, starebbe faticando a gestire questa nuova dimensione. Il talento non è in discussione, ma il futuro al Bernabéu, oggi, non appare più così scontato.