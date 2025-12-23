Liverpool, Isak si è fratturato il perone: arriva il comunicato. E sui tempi di recupero...

Ore di grande apprensione ad Anfield per le condizioni di Liverpool e, soprattutto, di Alexander Isak. L’attaccante svedese ha chiuso anzitempo la sfida contro il Tottenham Hotspur, dopo un durissimo contrasto con Micky van de Ven, rimediato proprio nell’azione che aveva portato al gol del vantaggio dei Reds. Un episodio che aveva immediatamente fatto scattare l’allarme tra tifosi e addetti ai lavori.

Nella mattinata di lunedì, i media inglesi avevano iniziato a parlare apertamente di una possibile frattura alla gamba, alimentando timori sempre più concreti. A fare chiarezza, in serata, è arrivato il comunicato ufficiale del club, che ha confermato la gravità dell’infortunio anche se non ha dato certezze sui tempi di recupero.

“L’attaccante del Liverpool si è infortunato in un contrasto mentre segnava il gol d’apertura contro il Tottenham Hotspur ed è stato costretto a lasciare il campo. Dopo gli accertamenti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione alla caviglia che ha incluso la frattura del perone. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l’AXA Training Centre, senza che sia stata ancora fissata una data per il rientro”, si legge nella nota diramata dal club.