La FIFA ha deciso: niente blocco mercato all'Al Nassr. E sono già al vaglio nuove idee

Svolta improvvisa in casa Al Nassr, che può tirare un sospiro di sollievo a ridosso dell’apertura del mercato invernale. A soli tre giorni dalla notizia del divieto di tesseramento imposto dalla FIFA, è arrivato il dietrofront ufficiale: il club saudita è di nuovo libero di operare sul mercato a gennaio.

La decisione, definitiva, è maturata nella giornata di lunedì dopo la risoluzione della controversia economica che aveva fatto scattare la sanzione. Al centro del caso c’era un debito da 9 milioni di euro nei confronti del Manchester City, legato al trasferimento di Aymeric Laporte nell’estate 2023. Una pendenza ormai saldata, che ha permesso alla FIFA di revocare il provvedimento e restituire piena operatività al club.

La notizia è stata accolta con favore da tutto l’ambiente, con l’allenatore Jorge Jesus ora pronto a pianificare eventuali rinforzi. Secondo la stampa saudita, la dirigenza della Saudi Pro League starebbe valutando alcuni aggiustamenti alla rosa: la priorità sarebbe l’uscita del portiere brasiliano Bento, per liberare uno slot straniero da destinare a un profilo offensivo.

Sul fronte infermeria, però, non arrivano buone notizie. Mohamed Simakan resterà ai box per almeno quattro settimane a causa di un nuovo problema alla schiena, mentre resta in dubbio anche Iñigo Martínez. Mercato riaperto, dunque, ma con qualche grattacapo da gestire.