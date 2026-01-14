Arbeloa nuovo tecnico del Real, un ex Barça attacca: "Non arriva alla suola di Xabi Alonso"

La nomina di Alvaro Arbeloa come nuovo allenatore del Real Madrid sta generando reazioni di ogni tipo, non sempre positive. Tra i critici più decisi c’è Oscar Garcia, ex giocatore del Barcellona e oggi tecnico con esperienze in club come Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watford, Salisburgo, Saint-Étienne, Olympiacos e Celta Vigo, che non ha risparmiato commenti pungenti sul nuovo tecnico blanco.

"Ovviamente vuole essere come Mourinho, e l’unica ragione per cui oggi è allenatore del Real Madrid è perché parla sempre di Mourinho", ha dichiarato García a Catalunya Radio, spiegando la sua visione sui motivi dietro la promozione di Arbeloa. L’ex centrocampista critica anche le capacità tattiche del nuovo tecnico: "Per quello che ho visto del Castilla, non arriva nemmeno alla suola delle scarpe di Xabi Alonso", ha affermato, sottolineando come, a suo avviso, la differenza la faranno i giocatori.

García ritiene che Arbeloa potrebbe avere vita facile con chi non aveva buoni rapporti con Xabi Alonso: "Vedremo chi avrà più peso, il presidente o l’allenatore. Per il presidente, chi è più importante: Vinicius o Arbeloa? Sa come vuole che giochi la squadra, ma servirà qualcuno molto bravo per capovolgere la situazione".