Real Madrid ko con l'Osasuna, Ceballos chiede scusa: "Mi assumo la responsabilità"

La sconfitta del Real Madrid a Pamplona ha lasciato strascichi anche fuori dal campo. A poche ore dal 2-1 incassato contro l’Osasuna, Dani Ceballos ha deciso di metterci la faccia, assumendosi apertamente le colpe per l’episodio che ha indirizzato la gara.

Sui social, il centrocampista spagnolo ha pubblicato un messaggio essenziale ma chiaro: “Mi assumo la responsabilità”, accompagnato da un’emoji di scuse e da un’immagine del match. Un riferimento diretto alla palla persa nella propria metà campo, errore che ha spalancato la strada al gol decisivo di Rubén García, autore di una conclusione spettacolare che ha condannato i blancos.

Il gesto arriva in un momento delicato del percorso di Ceballos a Madrid. Alla quinta stagione con il club, il classe ’96 non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile. Sotto la gestione di Xabi Alonso prima e di Álvaro Arbeloa poi, il suo impiego è rimasto marginale: appena 144 minuti giocati su oltre 900 disponibili dall’arrivo del nuovo allenatore.

Nemmeno le assenze nel reparto creativo hanno favorito un cambio di passo. Tra autocritica pubblica e spazio ridotto, Ceballos è chiamato ora a trasformare l’errore in un punto di ripartenza, per ritrovare fiducia e continuità in una stagione che fin qui lo ha visto ai margini.