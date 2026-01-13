TMW
Al Ittifaq scatenato: si lavora a Douglas Costa e Crociata per la prossima stagione
Dopo Mario Balotelli l’Al Ittifaq si muove sul mercato a caccia di nuovi colpi. Contatti avviati per Giovanni Crociata, centrocampista attualmente in forza all’Erzumspor. Una possibilità che può diventare concreta a stretto giro. E nel mirino c’è anche Douglas Costa, reduce dall’esperienza a Sydney. Il Presidente Laterza, proprietario della Tre Elle Dubai, non si ferma più e vuole costruire una squadra di alto livello. Douglas Costa e Crociata potrebbero quindi essere i primi colpi dell’Al Ittifaq. Lavori in corso…
