Balotelli ci mette due partite a ritrovare il gol a Dubai: prima gioia e vittoria con l'Al Ittifaq

Lontano dai riflettori del grande calcio europeo, Mario Balotelli prova a riscrivere ancora una volta la sua storia. A 36 anni, dopo l’epilogo amaro dell’esperienza al Genoa, l’attaccante italiano ha scelto Dubai, gli Emirati Arabi Uniti, per rimettersi in gioco e, alla seconda presenza con l’Al Ittifaq, è arrivato il primo gol della nuova avventura.

Dopo un esordio complicato lo scorso 24 gennaio, chiuso con una sconfitta di misura, Balotelli ha lasciato il segno nel successo per 3-1 sul Gulf United. La gara si è messa subito sui binari giusti per l’Al Ittifaq: Alaa Mezher ha aperto le marcature, poi è stato proprio Balotelli a firmare il raddoppio, una rete pesante che ha dato tranquillità alla squadra. Prima dell’intervallo è arrivato anche il gol di Davide Mariani, a suggellare un primo tempo dominato. Nella ripresa, Lotfi Machou ha accorciato le distanze, senza però rimettere in discussione il risultato.

Per Balotelli, sostituito all’intervallo, è stata la prima soddisfazione personale e il primo successo con la nuova maglia.I tre punti permettono all’Al Ittifaq di salire a quota 9 e di lasciare l’ultimo posto, rendendo lo scontro diretto di lunedì 16 febbraio contro il Masfout decisivo nella corsa salvezza.