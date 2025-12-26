Coppa d'Africa, le formazioni di Egitto-Sudafrica: Salah e Marmoush dal primo minuto
Scontro al vertice nel Gruppo B di Coppa d'Africa, si sfidano Egitto e Sudafrica, entrambe vincitrici della gara d'esordio contro Zimbabwe e Angola. Queste le formazioni ufficiali:
Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Zizo, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet
Sudafrica (4-3-3): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mokoena, Sithole; Apollis, Foster, Moremi
