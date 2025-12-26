Ufficiale Il City Football Group lascia il Mumbai City: "Troppa incertezza intorno al campionato indiano"

City Football Group lascia il calcio indiano. Con un comunicato emesso sui propri profili social la holding che controlla anche il Manchester City, ha annunciato di aver ceduto le quote del Mumbay City FC, motivando la decisione con la continua incertezza che c'è intorno al campionato indiano.

Il comunicato.

"Il Mumbai City FC (il Club) può confermare che il City Football Group Limited (CFG) ha ceduto la sua partecipazione nel Club. I fondatori assumeranno il pieno controllo dell’organizzazione.

Dal 2019, CFG e il Mumbai City FC hanno raggiunto nuovi traguardi — vincendo due volte la ISL League e due titoli di Coppa ISL, rafforzando le operazioni calcistiche del Club e contribuendo in modo significativo alla crescita del gioco in India.

CFG ha preso questa decisione a seguito di una revisione commerciale approfondita e alla luce dell’incertezza in corso sul futuro della Indian Super League (ISL). Questo passo riflette l’approccio disciplinato e strategico di CFG - assicurando che il suo focus rimanga su aree in cui può avere il maggiore impatto a lungo termine.

CFG rimane orgoglioso dei risultati raggiunti ed è profondamente grato a tutti coloro che sono connessi al Mumbai City FC — dai giocatori e allenatori allo staff, ai tifosi e ai partner — per il loro impegno e passione, e guarda avanti al continuo delle sue relazioni e partnership in India negli anni a venire£.