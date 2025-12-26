Coppa d'Africa, al via la seconda giornata: si parte con Angola-Zimbabwe, stasera il Marocco

Dopo una giornata di riposo, è pronta a ripartire la Coppa d'Africa per la seconda giornata dei gironi. Ad aprire il programma, oggi alle 13:30, saranno Angola e Zimbabwe, usciti entrambi sconfitti per 2-1 al debutto pochi giorni fa, rispettivamente contro Egitto e Sudafrica, le quali si affronteranno invece alle 16:00. Alle 18:00 lo Zambia affronterà il Mali, mentre chiuderà la giornata il match tra i padroni di casa del Marocco e il Mali in programma questa sera alle 21:00.

Questo il programma:

Angola - Zimbabwe ore 13:30

Egitto - Sudafrica ore 16:00

Zambia - Comore ore 18:30

Marocco - Mali ore 21:00

Classifica Girone A

Marocco 3 (differenza reti +2)

Mali 1 (0)

Zambia 1 (0)

Comore 0 (-2)

Classifica Girone B

Sudafrica 3 (1)

Egitto 3 (1)

Zimbabwe 0 (-1)

Angola 0 (-1)