Al Nassr, la permanenza del tecnico Jorge Jesus è legata a quella di CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 00:26Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Il caso Cristiano Ronaldo sta tenendo banco in Arabia Saudita da settimane. Non ci sarà mercoledì contro l'Arkadag in AFC Champions League 2 mentre crescono le percentuali di un suo impiego in campionato sabato sul campo dell'Al Fateh.

Intanto, secondo quanto riporta Al-Riyadiyah, il tecnico dell'Al Nassr, Jorge Jesus, avrebbe preso una posizione netta in merito, subordinando il suo prolungamento di contratto a quello della presenza di CR7. Il tecnico, 71 anni, è in scadenza a giugno.

