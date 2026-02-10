Al Nassr, la permanenza del tecnico Jorge Jesus è legata a quella di CR7
Il caso Cristiano Ronaldo sta tenendo banco in Arabia Saudita da settimane. Non ci sarà mercoledì contro l'Arkadag in AFC Champions League 2 mentre crescono le percentuali di un suo impiego in campionato sabato sul campo dell'Al Fateh.
Intanto, secondo quanto riporta Al-Riyadiyah, il tecnico dell'Al Nassr, Jorge Jesus, avrebbe preso una posizione netta in merito, subordinando il suo prolungamento di contratto a quello della presenza di CR7. Il tecnico, 71 anni, è in scadenza a giugno.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
