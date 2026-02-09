LaLiga, il Villarreal cala il poker: Atletico Madrid agganciato in classifica
Netto successo del Villarreal nella partita che chiude la 23ª giornata de LaLiga: 4-1 sull'Espanyol grazie alle reti di Mikautadze, Pepe, Moleiro e l'autogol di Salinas. Gol della bandiera dei catalani firmato Cabrera.
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Rayo Vallecano - Real Oviedo POSTICIPATA
Barcellona - Maiorca 3-0
Real Sociedad - Elche 3-1
Domenica 8 febbraio
Alaves - Getafe 0-2
Athletic Club - Levante 4-2
Siviglia - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Betis 0-1
Valencia - Real Madrid ore 0-2
Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol ore 21:00
La classifica
1. Barcellona 58
2. Real Madrid 57
3. Villarreal 45
4. Atl. Madrid 45
5. Betis 38
6. Espanyol 34
7. Celta Vigo 33
8. Real Sociedad 31
9. Osasuna 29
10. Ath. Bilbao 28
11. Getafe 26
12. Girona 26
13. Siviglia 25
14. Alaves 25
15. Elche 24
16. Maiorca 24
17. Valencia 23
18. Vallecano 22
19. Levante 18
20. Oviedo 16
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
15 reti: Muriqi (Maiorca)
12 reti: Ferran Torres (Barcellona)
11 reti: Budimir (Osasuna)
10 reti: Yamal e Lewandowski (Barcellona)