Fofana illude Farioli, ma lo Sporting riprende il Porto al 100': corsa al titolo ancora aperta
Il Porto di Francesco Farioli viene beffato nello scontro diretto contro lo Sporting CP, suo diretto inseguitore. Al "Do Dragao" illude i tifosi di casa Seko Fofana, al suo esordio. L'ivoriano, ex Udinese, è arrivato in questa finestra di mercato dal Rennes. All'ultimo degli 8 minuti di recupero viene però assegnato un rigore allo Sporting, che Luis Suarez si fa prima neutralizzare da Diogo Costa ma si fa trovare pronto sulla respinta del portiere e manda il pallone in rete: 1-1 al 100'. Giochi per il titolo pertanto ancora aperti e sorride anche José Mourinho che col suo Benfica guadagna 2 punti sulle rivali.
LIGA PORTUGAL, 21ª GIORNATA
Moreirense - Gil Vicente 1-2
Estrela - Santa Clara 1-0
Estoril - Tondela 2-2
Arouca - Vitoria Guimaraes 3-2
Nacional - Casa Pia 0-0
Braga - Rio Ave 3-0
Benfica - Alverca 2-1
Famalicao - AVS 3-1
Porto - Sporting CP 1-1
CLASSIFICA
1. Porto 56
2. Sporting CP 52
3. Benfica 49
4. Braga 39
5. Gil Vicente 37
6. Famalicão 32
7. Estoril 30
8. Moreirense 30
9. Vitoria Guimarães 28
10. Alverca 24
11. Estrela 23
12. Arouca 23
13. Nacional 21
14. Rio Ave 20
15. Casa Pia 19
16. Santa Clara 17
17. Tondela 14
18. AFS 5
