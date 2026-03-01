L'Al Nassr vince, ma Cristiano Ronaldo si ferma per un lieve infortunio e viene sostituito
La classifica imponeva una risposta immediata e l’Al-Nassr l’ha trovata, anche se non senza sofferenza. Dopo il successo in extremis dell’Al-Ahli, la squadra di Cristiano Ronaldo era chiamata a reagire per riprendersi il comando della Saudi Pro League. L’avvio sembrava perfetto: al minuto 8 Mohamed Simakan viene steso in area e l’arbitro indica il dischetto. Ronaldo si presenta, ma il suo tiro si stampa sul palo, evento raro per il portoghese.
Da lì nasce una gara complicata. L’Al-Nassr controlla il possesso (circa 70%), ma va al riposo sotto di un gol, con Ronaldo visibilmente nervoso e Marcelo Brozovic che rischia il rosso per una testata su Fashion Sakala. La svolta arriva nella ripresa. Sadio Mané firma l’1-1 al 72’ su cross di Kingsley Coman, poi João Félix completa la rimonta. Ronaldo, però, appare affaticato ed esce nel finale per un problema fisico. Il suo sostituto, Abdullah Al-Hamdan, segna subito il 3-1 su assist di Félix.
L’Al-Nassr torna in testa con 61 punti, +2 sull’Al-Ahli. Nessun comunicato ufficiale sull’infortunio di Ronaldo, che la stampa locale definisce precauzionale. A 41 anni, però, ogni segnale viene monitorato: con 22 gol in 26 partite, il sogno titolo passa inevitabilmente dai suoi piedi.