L'impatto di Cristiano Ronaldo co-proprietario dell'Almeria: il club vola sui social. E non solo

Un passo fuori dal campo che fa rumore quanto un gol. Cristiano Ronaldo ha acquisito il 25% delle azioni dell’Almería, diventando il nuovo amministratore delegato del club andaluso. Secondo la stampa spagnola, l’operazione avrebbe un valore vicino ai 25 milioni di euro e rappresenta il debutto di CR7 alla guida di una società calcistica.

La notizia ha sorpreso la Spagna e acceso l’entusiasmo in Andalusia, con effetti immediati anche sul piano mediatico: in meno di 24 ore l’Almería ha registrato oltre 200.000 nuovi follower su Instagram, superando quota tre milioni complessivi. Un impatto che certifica, ancora una volta, la forza del brand Ronaldo, oggi in campo con l’Al Nassr.

L’ingresso del portoghese si inserisce in un progetto già tracciato dall’azionista di riferimento Mohamed Al-Khereiji, con tre obiettivi chiari: la promozione in LaLiga (con l’Almería attualmente terzo), la ristrutturazione dell’Estadio de los Juegos Mediterráneos e la realizzazione di un nuovo complesso sportivo. L’arrivo di Ronaldo è visto come un acceleratore decisivo, non solo sul piano sportivo ma anche su marketing e engagement digitale. Un investimento che promette di cambiare la dimensione del club, dentro e fuori dal campo.