Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Alexis Sanchez, primo derby di Siviglia: "Li ho giocati ovunque, ma qui dicono sia speciale"

Alexis Sanchez, primo derby di Siviglia: "Li ho giocati ovunque, ma qui dicono sia speciale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Siviglia si appoggerà alla riconosciuta esperienza di Alexis Sanchez nella sua plurivincente carriera in occasione del derby contro il Betis. L'attaccante cileno, ex Inter e Udinese, tra poche ore scenderà in campo nella sua prima stracittadina con la maglia dei blanquinegres. Tornato da un infortunio dopo essersi perso due partite.

"Ho voglia di viverlo", racconta a Sevilla FC+. "Tutti me ne hanno parlato e voglio viverlo in prima persona; ho vissuto altri classici, ma questo no. È difficile da valutare in certe cose: in Argentina, Cile, Inghilterra, Francia, Italia… ho giocato ovunque e mi dicono che anche questo è speciale, che la città si ferma, e spero di viverlo e raccontarlo come una vittoria". Poi il Niño ha aggiunto: "Questo tipo di partite rappresenta un valore aggiunto diverso per i calciatori. È successo con il Barcellona e credo che un derby si affronti con una mentalità un po’ diversa per tutti".

Con 36 anni segnati sulla carta d'identità, Alexis Sanchez è uno dei "vecchi" della rosa. Ma al tempo stesso guida maestra per tutti i ragazzi: "Ho ascoltato un po’ dell’atmosfera per vedere cosa dicono i compagni e la gente, ma finché non lo vivi, non lo sai. Non ho una sfera di cristallo, ma per i giovani... che si divertano. Noi veterani siamo qui per supportare come squadra e come famiglia". Sul segreto dietro queste partite così sentite, dentro e fuori dal campo: "La chiave sta nella concentrazione per tutti i 90 minuti, questa è la priorità, perché l’energia ce l’avrai in un derby che è unico. Bisogna essere ben concentrati sui passaggi che si fanno e in ogni situazione. Sembra facile, ma qui si pratica tutti i giorni".

Con una conclusione finale: "Credo che sarà un derby combattuto ed è quello che deve essere un derby. Sono unici e, nel mio caso, spero che sia intenso e che possiamo dare una gioia a tutta la nostra gente".

Articoli correlati
Siviglia, Sanchez in campo nel derby? Il cileno si allena anche nel giorno di riposo... Siviglia, Sanchez in campo nel derby? Il cileno si allena anche nel giorno di riposo
Siviglia, Almeyda: "La sosta nazionali non mi piace, arriva il derby. Torna Sanchez?... Siviglia, Almeyda: "La sosta nazionali non mi piace, arriva il derby. Torna Sanchez? Speriamo"
Alexis Sanchez si sta prendendo il Siviglia. Ma davvero all'Udinese non c'era posto?... Alexis Sanchez si sta prendendo il Siviglia. Ma davvero all'Udinese non c'era posto?
Altre notizie Calcio estero
Ronaldo sfida un robot della NASA: impossibile fare gol, CR7 frustrato e deriso.... Ronaldo sfida un robot della NASA: impossibile fare gol, CR7 frustrato e deriso. Poi la svolta
Gol ed emozioni tra Real Sociedad e Villarreal: vittoria last minute del Sottomarino... Gol ed emozioni tra Real Sociedad e Villarreal: vittoria last minute del Sottomarino Giallo
MLS Cup, sarà Messi contro Muller. Il tedesco: "Mi piace. Volevo la finale con l'Inter... MLS Cup, sarà Messi contro Muller. Il tedesco: "Mi piace. Volevo la finale con l'Inter Miami"
Alexis Sanchez, primo derby di Siviglia: "Li ho giocati ovunque, ma qui dicono sia... Alexis Sanchez, primo derby di Siviglia: "Li ho giocati ovunque, ma qui dicono sia speciale"
Bolide di Zirkzee, Mount completa la rimonta: 2-1 al Palace, lo United è 5º in Premier... Bolide di Zirkzee, Mount completa la rimonta: 2-1 al Palace, lo United è 5º in Premier League
Caicedo non dimentica: "Ho aspettato che il Chelsea venisse a prendermi, la gente... Caicedo non dimentica: "Ho aspettato che il Chelsea venisse a prendermi, la gente rideva..."
Liverpool, Salah out. E Slot motiva la scelta: "Abbiamo giocato 4 partite in 10 giorni"... Liverpool, Salah out. E Slot motiva la scelta: "Abbiamo giocato 4 partite in 10 giorni"
Il West Ham piange, muore l'ex icona Billy Bonds: verrà omaggiato contro il Liverpool... Il West Ham piange, muore l'ex icona Billy Bonds: verrà omaggiato contro il Liverpool
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
5 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Piccoli, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.1 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.2 Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Pierotti e Banda nel tridente di DiFra, Baroni con Vlasic
Immagine top news n.3 Inter, per Luis Henrique è ora o mai più. Se non dovesse arrivare la svolta a gennaio può salutare
Immagine top news n.4 Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.5 Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio
Immagine top news n.6 Yildiz rovescia il Cagliari, ma la Juve trema per Vlahovic: "Starà fermo per diverso tempo"
Immagine top news n.7 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Grido Lautaro: botta all'incrocio per sbloccare Pisa-Inter al 70ì
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Sticchi Damiani sul rigore: "Falcone ha fatto giustizia, l'ho vissuto male"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Toni sulle parole di Dzeko: "Uno sfogo, ma anche una richiesta d'aiuto"
Immagine news Serie A n.4 Rigore Milan-Lazio, Adani: "Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, la carica di Piccinini: "Stiamo facendo bene. Spero di segnare!"
Immagine news Serie A n.6 Bologna-Cremonese, i convocati di Italiano: out Vitik e Immobile
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Sampdoria, le formazioni ufficiali: tandem Artistico-Vlahovic. Pafundi dall'inizio
Immagine news Serie B n.2 Venzia-Mantova, Calvarese sul gol di Hainaut: "Visti i precedenti com'è possibile convalidarlo?"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Candellone risponde a Birindelli: 1-1, con giallo, fra Monza e Juve Stabia al 45'
Immagine news Serie B n.4 Bari, Bellomo: "Accusato di qualcosa che ho invece subito. Clamore conta più della verità"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Marchizza: "Costruito un gruppo importante. Orgoglioso di esserne il capitano"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Reinhart: "Gol? Non ho chiuso con la giusta cattiveria. Meritavamo di più"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Iori: "Vicenza, Brescia e Lecco sempre in testa. Noi ci stiamo arrivando solo ora"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Pasini rompe gli indugi: pronta la trattativa con Cellino per Torbole
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si ferma la rincorsa del Perugia: festeggia la Juve Next Gen con Puczka
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, Troise dopo il pari col Novara: "Stiamo facendo passi in avanti, pagata un'ingenuità"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Capuano: "Non meritavamo la sconfitta, è un periodo che ci gira male"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…