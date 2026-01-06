Algeria, Bennacer k.o.: sostituito al 50' dell'ottavo contro la Rep. Democratica del Congo

Nuova tegola per l’Algeria nel momento più delicato della Coppa d’Africa. Nel corso del match contro la Repubblica Democratica del Congo, valida per gli ottavi di finale del torneo continentale, i Fennecs di Vladimir Petkovic hanno perso in corsa uno dei loro uomini più rappresentativi: Ismaël Bennacer.

Il centrocampista, oggi alla Dinamo Zagabria dopo l’esperienza al Milan e il prestito al Marsiglia, è stato costretto ad abbandonare il campo al quinto minuto della ripresa a causa di un problema muscolare alla coscia destra. In un primo momento il numero 10 aveva provato a stringere i denti, rialzandosi dopo essersi accasciato sul terreno di gioco, ma le sensazioni negative lo hanno rapidamente convinto a fermarsi. La sua uscita ha gelato la panchina algerina e i tifosi, consapevoli dell’importanza del giocatore nell’equilibrio della squadra.

Visibilmente scosso, Bennacer ha lasciato il campo tra gli applausi, mentre Petkovic è stato costretto a rivedere i piani tattici in una gara già ad alta tensione, ancora bloccata sullo 0-0. Al suo posto è entrato Himad Abdelli, centrocampista dell’Angers, chiamato a un compito tutt’altro che semplice: non far rimpiangere uno dei leader tecnici e caratteriali della nazionale.