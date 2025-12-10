Coppa Araba: l’Algeria chiude al comando e vola ai quarti: il quadro completo

La fase a gironi della Coppa Araba si è conclusa ieri, consegnando il quadro completo dei quarti di finale e regalando già le prime sorprese. Il risultato più significativo è arrivato dal gruppo D, dove l’Algeria ha superato l’Iraq per 2-0, blindando così il primo posto e garantendosi un incrocio più favorevole nel tabellone. La squadra di Madjid Bougherra, campione in carica, ha evitato la temibile Giordania, protagonista di un percorso perfetto.

Venerdì, nei quarti, i Fennecs affronteranno gli Emirati Arabi Uniti, qualificati grazie al successo sul Kuwait (3-1) e alla clamorosa caduta dell’Egitto, eliminato dopo il 3-0 incassato proprio contro la Giordania. Quest’ultima se la vedrà invece con l’Iraq in un’altra sfida di alto livello.

L’altro lato del tabellone promette emozioni: il Marocco sfiderà la Siria, mentre la Palestina, sorprendentemente prima nel suo gruppo, affronterà l’Arabia Saudita di Hervé Renard. Il tecnico francese non ha nascosto la sua frustrazione dopo aver perso la vetta del girone contro il Marocco: "Non abbiamo rispettato il calcio, e quando non lo rispetti, è normale perdere", ha dichiarato prima di interrompere bruscamente l’intervista post-partita.

La qualificazione palestinese è arrivata dopo uno 0-0 molto discusso contro la Siria: un pareggio dal sapore di biscotto che ha favorito entrambe le squadre e che ha sollevato qualche polemica. Se i pronostici verranno rispettati, le semifinali del 15 dicembre potrebbero regalare un derby infuocato tra Marocco e Algeria, una delle rivalità più sentite del mondo arabo. La competizione, giunta alla sua decima edizione dalla prima del 1963, promette dunque un finale ad alta tensione.