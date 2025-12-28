Mahrez trascina l'Algeria agli Ottavi: dopo la doppietta al Sudan, la decide col Burkina Faso

All’Algeria basta il rigore trasformato dal solito Riyad Mahrez, capocannoniere della competizione con tre centri in due partite, a battere di misura il Burkina Faso e a prendersi la testa del proprio gruppo E e gli Ottavi di finale della competizione. Nonostante il risultato di 1-0, partita molto divertente quella che si è svolta allo Stade Prince Moulay Hassan di Rabat, con tante occasioni per parte, ma alla fine è stata la nazionale allenata dall’ex Lazio Vladimir Petković ad avere la meglio. Tra gli ‘italiani’, mezz’ora finale concessa dal tecnico svizzero al veronese Belghali.

Questa la classifica del gruppo E

1. Algeria 6 (2 partite giocate; dr +4)

2. Burkina Faso 3 (2; dr +0)

3. Sudan 3 (2; dr -2)

4. Guinea Equatoriale 0 (2; dr -2)

Questo il programma di oggi

Gabon-Mozambico 2-3

Guinea Equatoriale - Sudan 0-1

Algeria - Burkina Faso 1-0

Costa d’Avorio - Camerun ore 21:00