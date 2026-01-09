Mahrez annuncia l'addio alla nazionale: "Sarà la mia ultima Coppa d'Africa con l'Algeria"

L’Algeria si prepara a una sfida ad altissima tensione contro la Nigeria. Sabato alle 17:00 i Fennec affronteranno le Super Eagles nei quarti di finale della Coppa d’Africa, dopo aver staccato il pass per il turno successivo con una qualificazione sofferta contro il Congo. Per Riyad Mahrez e compagni, però, non basterà sopravvivere: servirà una prestazione di grande livello per continuare a coltivare il sogno di un nuovo trionfo continentale.

Alla vigilia del match, a catalizzare l’attenzione è stato proprio Mahrez. In conferenza stampa il capitano algerino ha lasciato tutti senza parole annunciando che quella in corso sarà la sua ultima Coppa d’Africa: “Voglio vincerla di nuovo con questa generazione. Lo desidero davvero”. Parole forti, che hanno immediatamente fatto il giro del Paese, considerato l’enorme affetto che i tifosi dei Fennec nutrono per il loro numero 7.

Protagonista assoluto del torneo con tre gol già all’attivo, Mahrez resta il simbolo dell’Algeria campione d’Africa nel 2019, un successo che lo ha consacrato definitivamente come leader tecnico e carismatico della nazionale. Le sue dichiarazioni, però, aprono già a un sentimento di nostalgia tra i sostenitori, consapevoli che un’era si avvicina alla conclusione. Prima, però, c’è una Nigeria da battere e un sogno da inseguire. E Mahrez vuole chiudere il cerchio nel modo migliore.