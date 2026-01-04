Allenamento speciale: Hakimi e il Marocco regalano un sogno ai bambini di un orfanotrofio

Una giornata dedicata ai bambini di un orfanotrofio. È stata questa l'iniziativa favorita dal Marocco a Rabat, direttamente nel proprio centro di allenamento, consumata nella giornata di ieri prima del match odierno contro la Tanzania agli ottavi di Coppa d'Africa 2025. Durante il primo quarto d’ora aperto alla stampa, Noussair Mazraoui (Manchester United) e il portiere Yassine Bounou, hanno risposto alle domande dei giornalisti, dopodiché Achraf Hakimi e tutti i giocatori dei Leoni dell'Atlante sono andati a salutare uno dopo l’altro i bambini di un orfanotrofio gestito dalla DGSN (Direzione Generale della Sicurezza Nazionale).

Alcuni piccoli ospiti sono stati invitati ad assistere all’allenamento. Sorrisi a 36 denti e i giocatori a ricambiare, scambiando numerose strette di mano. Tra i giocatori allenati dal CT Regragui, la stella del Real Madrid Brahim Diaz si è preso del tempo per firmare autografi e scattare selfie insieme ai tifosi, così come Mazraoui. Clima sereno, con i marocchini poi dediti alla seguente seduta di allenamento. Chiuso il girone al primo posto, il Marocco inizia una nuova fase della competizione continentale ad eliminazione diretta.

In conferenza stampa, il tecnico Walid Regragui ha voluto lanciare un avvertimento ai giocatori: "Arriviamo agli ottavi di finale, è una nuova competizione. Non abbiamo scelta: se vogliamo continuare, dobbiamo vincere questa partita. Conosciamo bene la Tanzania e giocheremo con tutta l’umiltà e il rispetto che dobbiamo a questa squadra. Sarà dura, come sempre», ha affermato il commissario tecnico del Marocco, ricordando che questa CAN è quella dell’'umiltà'". E ha precisato: "Tutti ci danno per favoriti, tutti dicono che se non vinciamo la CAN è un fallimento. Se non la vinciamo facilmente, è un fallimento. Il mio lavoro, insieme allo staff e allo spogliatoio, è quello di tenere i piedi per terra e ricordare perché il Marocco non vince la Coppa d'Africa da 50 anni. Non ci siamo riusciti perché, a un certo punto della competizione, ci è mancata l’umiltà".

E ha concluso: "Tutto si giocherà su questo. Quindi rispetteremo questa squadra della Tanzania che si è qualificata e che sta crescendo nel suo calcio. Hanno due grandi club, ottimi giocatori locali e già solo per questo non sarà facile. Non esistono squadre facili: giocheremo con le nostre forze per non lasciare loro la possibilità di creare la sorpresa. Ma è una partita a eliminazione diretta, le sorprese esistono: sta a noi non concedere loro questa occasione".