Mourinho, che disastro! Benfica fuori dalla Taça e in difficoltà in tutte le competizioni

L’esperienza di José Mourinho sulla panchina del Benfica si sta trasformando in un autentico incubo sportivo. Il suo arrivo in estate aveva acceso entusiasmo in Portogallo e polemiche in Turchia, ma a distanza di pochi mesi il bilancio è ampiamente negativo, con il club di Lisbona in difficoltà in quasi tutte le competizioni di primo piano.

L’ultimo colpo è arrivato ieri sera, con l’eliminazione dalla Taça da Liga. Il Benfica è stato sconfitto in casa per 3-1 dal Braga, formazione che in questa stagione non occupa nemmeno le posizioni europee in campionato. Una battuta d’arresto pesante, che ha ulteriormente incrinato la posizione dello Special One. La partita si è decisa nei primi trenta minuti, fatali per i padroni di casa. Le reti di Pau Víctor e Zalazar hanno indirizzato il match in favore del Braga, costringendo il Benfica a un inseguimento complicato già prima dell’intervallo. Nella ripresa, Pavlidis ha riacceso le speranze trasformando un calcio di rigore quando mancava ancora mezz’ora alla fine, ma l’illusione è durata poco. Il gol di Lagerbielke ha ristabilito le distanze e restituito tranquillità agli ospiti. Nel finale, la frustrazione ha preso il sopravvento, culminando con l’espulsione di Otamendi per un intervento duro.

Il quadro generale non è più confortante. In campionato, nonostante una certa continuità di risultati, la forza di Porto e Sporting ha relegato il Benfica a dieci punti dalla vetta, un divario che appare difficilmente colmabile. In Champions League, inoltre, una serie di prestazioni opache ha messo la squadra fuori dalla zona qualificazione, con due impegni proibitivi all’orizzonte contro Juventus e Real Madrid. Con l’uscita da una delle coppe nazionali, la pressione su Mourinho è ora altissima.