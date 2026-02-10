Dal tennis al Barcellona, Tommy Marques è un gioiello: Flick ha il suo nuovo De Jong

Dicono che il tennis abbia perso un potenziale campione, ma il Barcellona ha probabilmente trovato un nuovo gioiello. Tommy Marques (Barcellona, 30 ottobre 2006) ha sempre avuto un grande talento con la racchetta, ma il suo vero amore è stato il pallone. Oggi quella scelta lo ha portato fino all’élite del calcio, con l’esordio ufficiale in prima squadra blaugrana che rappresenta il coronamento di un sogno coltivato fin dall’infanzia.

Un sogno iniziato a soli nove anni, quando Marqués è entrato nelle giovanili del Barça. L’unica parentesi lontano da La Masia è stata una breve esperienza alla Damm, seguita da un periodo complicato durante la crescita, segnato da un intervento chirurgico che lo ha costretto a fermarsi. Una battuta d’arresto superata rapidamente, con una ripartenza immediata.

Centrocampista ordinato e dalla grande personalità, Marqués colpisce per la qualità delle sue decisioni e per l’autorità con cui governa i ritmi della partita. Non è un caso che venga già accostato a Frenkie de Jong, non solo per la somiglianza fisica ma anche per lo stile di gioco e per il rapporto di stima che li lega. Tatticamente maturo, ha il DNA Barça: grande pulizia tecnica e una notevole versatilità, che lo ha portato a giocare anche da difensore centrale nel Barça Atlètic. La sua posizione ideale resta però quella di mediano puro, il classico "numero 6" spagnolo. Fuori dal campo conduce una vita semplice e riservata. Vive a Barcellona con la madre e una sorella, studia Scienze Motorie e mantiene un profilo estremamente professionale. Hansi Flick ne è rimasto impressionato: in privato lo ha definito "un giocatore eccellente" e gli ha già comunicato l’intenzione di inserirlo stabilmente in prima squadra dalla prossima stagione.