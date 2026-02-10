Sempre out negli ultimi 6 anni, il Bayern Monaco vuole rivalsa in Coppa di Germania

Il Bayern Monaco vuole finalmente tornare a Berlino. "È chiaro, la posta in gioco è altissima. Non andiamo a Berlino da sei anni. Questo significa che abbiamo molto da recuperare. Naturalmente vogliamo vincere questa partita", ha spiegato con fermezza l'amministratore delegato dei bavaresi, Jan-Christian Dreesen, prima del quarto di finale di Coppa di Germania di domani contro il Lipsia. Il riferimento va logicamente alla finalissima del torneo, prevista nella capitale tedesca, alla quale colpevolmente i Die Roten mancano da tempo.

Anche il direttore sportivo Max Eberl ha sottolineato l'importanza del match per i primatisti della competizione: "È passato molto, molto tempo dall'ultima volta a Berlino. Ora ci aspetta un quarto di finale in casa tra due squadre che forse al momento non sono al loro top assoluto. Sarà una sfida avvincente", le parole riportate da Sport1. In effetti per ritrovare l'ultimo successo del Bayern in Coppa bisogna riavvolgere il nastro al 2020, per il 4-2 inferto al Bayer Leverkusen.

Negli anni successivi, i bavaresi sono stati eliminati tre volte addirittura al secondo turno, una volta ai quarti e una agli ottavi. Ora l'obiettivo è la finale del 23 maggio. Il Bayern ha schiacciato l'Hoffenheim in Bundesliga, invece l'allenatore Vincent Kompany non è preoccupato per l'imminente sfida: "Abbiamo tre partite in sei giorni, ma siamo abituati. Contro l'Hoffenheim abbiamo potuto sostituire tre o quattro giocatori presto: è stato il riscaldamento perfetto". E ha aggiunto: "Ci sarà rotazione, a volte i ragazzi saranno della partita, altre no. Non si tratta del fatto che qualcuno abbia sbagliato qualcosa". Piuttosto di "sana concorrenza".