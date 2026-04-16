Bayern Monaco avanti, Olise punge il Real Madrid: “I re della Champions League?"

Il Real Madrid sfiora l’impresa, ma è il Bayern Monaco a staccare il pass per la semifinale di Champions League. Una doppia sfida combattuta fino all’ultimo respiro, decisa nei minuti finali del ritorno, quando i bavaresi hanno trovato i gol necessari per ribaltare definitivamente l’inerzia e chiudere sul 4-3 complessivo. Tra i protagonisti della serata c’è Michael Olise, autore della rete decisiva che ha spento le speranze dei blancos. Il francese, appena 24 anni, ha firmato il colpo del ko nei minuti di recupero, regalando ai suoi una qualificazione pesantissima.

Nel post partita, Olise ha lasciato anche una dichiarazione destinata a far discutere. Interpellato da TNT Sports sul valore della vittoria contro il Real, ha replicato con un pizzico di ironia: “Real Madrid? I re della Champions League?”. Alla sottolineatura del giornalista sui 15 trofei conquistati dagli spagnoli, l’attaccante ha risposto con un semplice “Sì, sì”, mantenendo un tono distaccato e quasi provocatorio.

Parole leggere, ma dal significato chiaro, arrivate al termine di una notte che ha ribaltato le gerarchie. Il Bayern festeggia, mentre il Real deve fare i conti con un’eliminazione che pesa e che riapre interrogativi sul futuro.