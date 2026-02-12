Ancora guai per Thomas Partey: altre due accuse di stupro per l'ex Arsenal

Nuovi problemi giudiziari per Thomas Partey. Dopo che lo scorso luglio era emerso che l’attuale centrocampista del Villarreal era stato accusato dalle autorità britanniche di cinque capi d’imputazione per stupro e uno per aggressione sessuale, il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha ora formalizzato anche due ulteriori accuse di stupro nei confronti del calciatore ghanese di 32 anni.

I nuovi fatti, distinti dai sei capi d’accusa per i quali Partey è già sotto processo nel Regno Unito, sono legati a una denuncia separata per presunti reati non recenti, risalenti al 2020 e riguardanti un’altra donna. Le accuse sarebbero il risultato di una nuova indagine condotta dalla Metropolitan Police.

Partey, comparso all’inizio di agosto 2025 davanti al Tribunale dei Magistrati di Westminster, si era dichiarato non colpevole rispetto alle accuse precedenti, ottenendo la libertà su cauzione condizionata. Dovrà presentarsi nuovamente davanti allo stesso tribunale venerdì 13 marzo per rispondere anche ai nuovi capi d’imputazione.

Le accuse iniziali riguardano presunti episodi avvenuti tra il 2021 e il 2022 e coinvolgerebbero tre donne diverse: il calciatore ha sempre respinto le contestazioni, negando di aver violentato due di loro e di aver aggredito sessualmente una terza.

Il processo per i cinque capi d’accusa di stupro e uno di aggressione sessuale è stato fissato per il 2 novembre 2026 presso la Southwark Crown Court. Nel frattempo, le condizioni della libertà su cauzione prevedono il divieto di contatto con le presunte vittime e l’obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza o viaggi all’estero. Il contratto di Partey con il Villarreal scade il prossimo 30 giugno.