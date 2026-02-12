Tuchel rinnova con l'Inghilterra: "Ho amato ogni minuto, resto con orgoglio”

Thomas Tuchel ha rinnovato di altri due anni il suo contratto come commissario tecnico dell'Inghilterra. Lo stesso allenatore ha commentato così dopo la firma:

"Sono molto felice e orgoglioso di prolungare la mia esperienza con l’Inghilterra. Non è un segreto che abbia amato ogni minuto trascorso finora a lavorare con i miei giocatori e con il mio staff, e non vedo l’ora di guidarli al Mondiale. È un’opportunità straordinaria e faremo tutto il possibile per rendere orgoglioso il Paese.

Ho ricevuto un enorme sostegno da parte di Mark, di tutti i colleghi della FA e dei tifosi ovunque sia andato, e non ho avuto alcun dubbio quando mi è stato chiesto di continuare in questo lavoro da sogno. EURO 2028 sarà un torneo molto speciale e, da allenatore, non c’è niente di più grande che competere con i migliori sul palcoscenico più importante possibile”.