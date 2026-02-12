Real Madrid, allarme Mbappé: il francese in forte dubbio per la sfida con la Real Sociedad

Con una sola partita all’orizzonte, la settimana rappresenta l’occasione ideale per rimettersi a punto in vista dei prossimi impegni. È quello che sta facendo Kylian Mbappé. Ma la sfida contro la Real Sociedad si avvicina e la sua presenza sabato al Bernabéu è ora in bilico.

Come già accaduto ieri, anche giovedì l’attaccante francese si è allenato in palestra. L’obiettivo è chiaro: gestire il ginocchio sinistro, ritrovare le migliori sensazioni e lasciarsi definitivamente alle spalle i fastidi che si porta dietro dalla distorsione rimediata a inizio anno. A due giorni dall’impegno di Liga contro la Real, Mbappé resta dunque in dubbio. La seduta di rifinitura di domani sarà decisiva per valutare la sua eventuale convocazione.

Dal suo rientro in Supercoppa dopo aver superato la distorsione alla caviglia, Kylian Mbappé non si è praticamente più fermato. Fatta eccezione per il turno di Coppa contro l’Albacete, l’attaccante francese ha disputato gli ultimi sei incontri tutti per intero, mantenendo un livello altissimo: nove gol complessivi, con doppiette contro Monaco, Villarreal e Benfica e reti anche contro Levante, Rayo Vallecano e Valencia.

Con 38 centri stagionali, Mbappé firma il 48% dei 79 gol realizzati finora dal Real Madrid, un dato che fotografa in modo evidente il suo peso specifico nell’economia offensiva della squadra.

In questa stagione l’ex PSG ha saltato soltanto quattro partite: quella contro il Manchester City a dicembre, le prime due del 2026 contro il Betis in Liga e l’Atlético in semifinale di Supercoppa, oltre alla già citata sfida di Coppa contro l’Albacete. Nel Clásico di Gedda era partito dalla panchina, mentre in tutte le altre occasioni è stato titolare. Ora però la sua presenza contro la Real Sociedad resta in dubbio.

Nel frattempo, giovedì non si è allenato neppure Asencio, fermato da un attacco influenzale. La sua disponibilità per sabato, tuttavia, preoccupa meno: in casa Real filtra fiducia sulla possibilità che possa recuperare in tempo.

Per la sfida contro la Real Sociedad, le assenze certe sono quelle di Bellingham, Militao e Rodrygo, ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. Buone notizie invece sul fronte rientri: Vinicius tornerà a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Valencia.