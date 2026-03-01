West Ham, l'amarezza di Nuno Espirito Santo: "Abbiamo lottato, ko duro da spiegare"

Il tecnico del West Ham, Nuno Espirito Santo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 5-2 contro il Liverpool: "È difficile da spiegare, soprattutto il primo tempo. Stiamo giocando bene e siamo stati in partita: abbiamo avuto occasioni, abbiamo combinato bene e ci siamo difesi bene fino ai calci piazzati. Questo ha determinato l'esito della partita nel complesso".

Prosegue: "È deludente, perché abbiamo lavorato e ci sono stati miglioramenti. I giocatori hanno giocato bene nel secondo tempo. Abbiamo avuto occasioni per mettere in difficoltà il Liverpool. Speriamo che la situazione cambi e che la partita sia prima o poi dalla nostra parte. I nostri tifosi sono stati fantastici oggi, questa è la realtà. Ci sono molte cose positive, ma ci sono anche tante cose che dobbiamo migliorare prima della prossima partita".

"Non importa cosa accada: resteremo una squadra, lavorando l'uno per l'altro. Ci crediamo e dobbiamo continuare a lottare. Siamo migliorati molto in termini di coesione - conclude -, i ragazzi capiscono la situazione in cui ci troviamo".