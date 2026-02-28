LaLiga, Alvarez last minute: l'Atletico piega l'Oviedo. Real Sociedad corsaro a Maiorca
Dopo la scorpacciata in Champions contro il Bruges, l'Atletico Madrid deve attendere i minuti di recupero per avere la meglio sul Real Oviedo. Partita che sembrava destinata allo 0-0, ma al 94' Alvarez sigla il gol da 3 punti che consente ai Colchoneros di agganciare il Villarreal a quota 51. Nel tardo pomeriggio, vittoria importante per continuare a sognare l'Europa per La Real Sociedad: 0-1 a Maiorca. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic 1-1
Barcellona-Villarreal 3-1
Maiorca-Real Sociedad 0-1
Real Oviedo-Atletico Madrid 0-1
Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol
Valencia-Osasuna
Betis-Siviglia
Girona-Celta Vigo
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64 punti*
2. Real Madrid 60
3. Atletico Madrid 51*
4. Villarreal 51*
5. Real Betis 42
6. Celta Vigo 37
7. Real Sociedad 35*
8. Espanyol 35
9. Athletic Bilbao 35*
10. Osasuna 33
11. Girona 30
12. Getafe 29
13. Siviglia 29
14. Alaves 27*
15. Rayo Vallecano 27*
16. Valencia 26
17. Elche 25
18. Maiorca 24*
19. Levante 21*
20. Real Oviedo 16
*una gara in più