Arbeloa su Vinicius: "Spero continui a fare la storia qui, non dipende da me"

Si è conclusa da poco a Valdebebas la conferenza stampa di Alvaro Arbeloa, alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro il Villarreal. L’allenatore del Real Madrid ha toccato diversi temi: dall’importanza del match alla gestione del gruppo, passando per singoli e mercato.

Sull’approccio alla gara, Arbeloa è stato chiaro: "È una delle trasferte più complicate della Liga. Dobbiamo offrire la nostra miglior versione per vincere. Pensiamo solo a fare una grande partita".

Dal punto di vista tattico, il tecnico ha ribadito come il sistema venga dopo: "Vincere è la cosa più importante, al di là dei moduli. Voglio rivedere il carattere e la mentalità mostrati l’altro giorno: andare tutti nella stessa direzione è ciò che rappresenta il Real Madrid".

Rodrygo sarà regolarmente convocato, mentre parole di grande stima sono arrivate per Jude Bellingham "Mi ha impressionato per leadership, tecnica, carattere e mentalità vincente. Ha fatto uno sforzo enorme, è il prototipo del giocatore del Madrid".

Spazio anche a Brahim Díaz, rientrato dopo la Coppa d’Africa: "Sono molto felice di averlo con noi. Ha grande qualità tra le linee, può giocare in più ruoli ed è sempre disposto a mettersi a disposizione della squadra".

Sulla gestione del gruppo e sull’umore dello spogliatoio, Arbeloa ha spiegato: "I giocatori sono predisposti al lavoro, mi hanno accolto a braccia aperte. Mettono il collettivo davanti all’individuo, anche quando giocano fuori ruolo".

Infine, capitolo mercato e futuro: "Ho una rosa straordinaria. Se servirà qualcosa, il club potrà contare come sempre sulla cantera". Sulla possibile permanenza di Vinícius: "Non dipende da me, ma ovviamente spero continui a fare la storia qui".

La conferenza si è chiusa con un riferimento al possibile punto di svolta stagionale: "Spero che quanto visto a Monaco sia l’inizio di qualcosa. C’è tanto da lavorare, ma il gruppo ha dimostrato umiltà e voglia di crescere".